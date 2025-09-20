¤æ¤Ã¤¿¤ê¥»¥ë¥Õ¥£¡½½Ð»º¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î26ºÐ¸µ¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¸ø³«¤·¤¿¥»¥ë¥Õ¥£¡½¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÊì¤¬Í·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Áµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È²á¤´¤»¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤­½Ð¤·¡¢Çö¤¤¥°¥ì¡¼¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¥É¥ê¥ó¥¯¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¸µNGK48¤Î²®ÌîÍ³²Â¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÆü¡¹¤ÎÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¤°é»ù¤â¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤¤¤¤»þ´Ö¤À¤±¤É¤æ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë»þ´Ö¤âÂçÀÚ¤À¤Í¡×¤È¡¢¥±¡¼¥­¤òÇã¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤¯¤ì