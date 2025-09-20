¡þÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼ANA¥ª¡¼¥×¥óÂè3Æü¡Ê2025Ç¯9·î20ÆüËÌ³¤Æ»»¥ËÚGCÎØ¸üC¡á7066¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë15Ç¯Âç²ñÇÆ¼Ô¤ÎÀÐÀîÎË¡Ê34¡áCASIO¡Ë¤Ï5¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î67¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»13¥¢¥ó¥À¡¼¤Ë¿­¤Ð¤·¤¿¡£¥È¥Ã¥×¤È3ÂÇº¹¤Î3°Ì¤ÇºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£3ÆüÏ¢Â³60Âæ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿ÀÐÀî¤Ï¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤­¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬À¨¤¯¤¤¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£¥Ñ¡¼5¤Î5ÈÖ¤Ç2¥ª¥ó¤·¤ÆºÇ½é¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÃ¥¤¦¤È¡¢7