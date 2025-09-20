20Æü8»þ¤¹¤®¡¢IR¤¤¤·¤«¤ïÅ´Æ»¤Î²Ã²ì³Þ´Ö±Ø¤Ç¿Í¿È»ö¸Î¤¬¤¢¤êÎó¼Ö¤ÈÀÜ¿¨¤·¤¿1¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£20Æü¸áÁ°8»þ12Ê¬º¢¡¢IR¤¤¤·¤«¤ïÅ´Æ»²Ã²ì³Þ´Ö±Ø¤ÇÂçÀ»»ûÈ¯¶âÂô¹Ô¤­¤Î²÷Â®Îó¼Ö¤¬±Ø¤Ë¤¤¤¿¿Í¤ÈÀÜ¿¨¤·¶ÛµÞÄä¼Ö¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÎó¼Ö¤ÈÀÜ¿¨¤·¤¿Ç¯ÎðÀ­ÊÌÉÔ¾Ü¤Î1¿Í¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Îó¼ÖÆâ¤Ë¤¤¤¿¤ª¤è¤½80¿Í¤Î¾èµÒ¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤ÇIR¤¤¤·¤«¤ïÅ´Æ»¤Ç¤Ï¾å²¼Àþ¤¢¤ï¤»¤Æ6ËÜ¤Î±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤¿¤Û¤«9ËÜ¤Î