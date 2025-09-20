¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºå¿À1¡½4DeNA¡Ê2025Ç¯9·î20Æü¹Ã»Ò±à¡Ëºå¿À¤ÏDeNA¤ËÇÔ¤ì¡¢Ï¢¾¡¤¬4¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î¹â¶¶¤Ï¡¢0¡½0¤Ç·Þ¤¨¤¿4²ó2»àÆóÎÝ¤«¤é»³ËÜ¤Ëº¸Á°Å¬»þÂÇ¤òµö¤¹¤È¡¢5²ó2»àÆóÎÝ¤«¤é²ÜÌ¾¤ËÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¤È¤³¤í¤Ç¸òÂå¡£º£µ¨½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£¹¶·â¿Ø¤Ï½éÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃÝÅÄ¤Ë¶ìÀï¡£6²ó¤Þ¤Ç2°ÂÂÇ¤ËÉõ¤¸¤é¤ì¤ë¤È¡¢7²ó1»à¤«¤éÂç»³¤¬Êü¤Ã¤¿º£µ¨11¹æ¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤Î1ÅÀ¤·¤«Ã¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£