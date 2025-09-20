²ÈÆþ¥ì¥ª¤Î¿·¶Ê¡ÖMirror feat. ºØÆ£¹¨²ð¡×¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¡ØESCAPE ¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤Ëµ¯ÍÑ¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¶Ê¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤Î30ÉÃPR±ÇÁü¤â¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡Û²ÈÆþ¥ì¥ª¡¢¼«¿È¤Î¡ÈÆ·¡É¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤òÅö¤Æ¤¿¡ØMirror¡Ù¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¡Ë ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢11·î26Æü¥ê¥êー¥¹¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ØMirror¡ÙÉ½Âê¶Ê¡£UNISON SQUARE GARDEN¡¿TenTwenty¤ÎºØÆ£¹¨²ð¤òµÒ±é¤Ë·Þ¤¨¡¢Ryosuke ¡ÈDr.R