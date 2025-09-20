¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í£³¡½£±¹­Åç¡Ê£²£°Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë£²°ÌÁè¤¤¤òÅ¸³«Ãæ¤Îµð¿Í¤¬£´°Ì¡¦¹­Åç¤Ë£²Ï¢¾¡¡£Ãù¶â¤ò£±¤È¤·¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£Ã£Ó¡Ë¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î²£Àî³®Åê¼ê¤¬£²²ó¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤Î£²ÀïÏ¢È¯£±£´¹æ¥½¥í¤Î¸å²¡¤·¤ò¼õ¤±¡¢£µ²ó¤Þ¤ÇÃæÂ¼¾©¤Î¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤Ë¤è¤ë£±¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£ÂÇÀþ¤Ï£´²ó¡¢¥­¥ã¥Ù¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¡¢Àô¸ýÍ§ÂÁÆâÌî¼ê¤ÎÏ¢ÂÇ¤ÇÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È£²»à¸å¡¢Ãæ»³ÎéÅÔÆâÌî¼ê¤Î±¦