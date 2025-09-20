◇プロ野球セ・リーグ 中日 3-0 ヤクルト(20日、バンテリンドーム)中日は祖父江大輔投手と岡田俊哉投手の引退試合に勝利で花を添えました。先発マウンドに上がったのは岡田投手。「1番・サード」で先発出場した村上宗隆選手に対し、最後は低めに144キロのストレートを投じ見逃し三振を奪うと、打者1人で降板しました。ベンチに戻った岡田投手はこらえきれず涙を浮かべました。2人を勝利で送り出したいチームは3回裏、2アウト1、3塁