¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í£³¡½£±¹­Åç¡Ê£²£°Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¤Î¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¤¬°ÜÀÒ£±Ç¯ÌÜ¤Ç¥­¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ò¹¹¿·¤¹¤ë£´£´¥»¡¼¥ÖÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡££³¡½£±¤Î£¹²ó¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¾å¤¬¤ê¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÈ´¤¤¤Æ¥²¡¼¥à¤òÄù¤á¤¿¡£¥»¡¼¥Ö¿ô¤ÏÎ¾¥ê¡¼¥°Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×¡£ºòµ¨ÃæÆü¤Ç¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿£´£³¥»¡¼¥Ö¤òÄ¶¤¨¤¿¡£