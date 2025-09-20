ÇÐÍ¥¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¡Ê44¡Ë¤¬20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£8·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿Âè5»Ò¤Ç¼¡½÷¤ÎÌ´¶õ¡Ê¤æ¤á¤¢¡Ë¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡ÖÌ´¤ÎÃæ¤Î¥æ¥á¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤ËÌÜ¤òÊÄ¤¸¤ÆÌ²¤ëÌ´¶õ¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÂÎ¤Ë¤½¤Ã¤È¼ê¤òÅº¤¨¤ëÍÍ»Ò¤È¤È¤â¤Ë¡ÖºÇ¶á¡¢ÌÜ¤¬¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤¿¤è¡×¤È²æ¤¬»Ò¤ÎÀ®Ä¹¤ò´î¤ó¤À¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢20Æü¤Þ¤Ç¤Ë4Ëü¤òÄ¶¤¨¤ë¡È¤¤¤¤¤Í¡É¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿ù±º¤ÈÄÔ´õÈþ