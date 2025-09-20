¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºå¿À¡½DeNA¡Ê2025Ç¯9·î20Æü¹Ã»Ò±à¡Ëºå¿À¤ÎÂç»³ÍªÊåÆâÌî¼ê¡Ê30¡Ë¤¬DeNAÀï¤Î7²ó1»à¤«¤éº¸ÍãÀÊ¤Ø11¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£DeNAÀèÈ¯¡¦ÃÝÅÄ¤Î146¥­¥íÄ¾µå¤ò´°¤Ú¤­¤ËÂª¤¨¡¢18Æü¤Î¹­ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë°ÊÍè2»î¹ç¤Ö¤ê¤Î°ìÈ¯¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ë¡¢²ÁÃÍ¤¢¤ë°ìÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£