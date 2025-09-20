µð¿Í£³¡½£±¹­Åç¡Ê¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡á£²£°Æü¡Ë¡½¡½Á°Ìë¤Ë£²ÂÇÀÊÏ¢Â³¥¢¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤¿µð¿Í¤Î£´ÈÖ²¬ËÜ¤¬¡¢£²ÀïÏ¢È¯¤È¤Ê¤ëÀèÀ©¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£ÀèÆ¬¤Ç·Þ¤¨¤¿Æó²ó¡¢£²µå¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¸å¡¢³°´ó¤ê¤ÎÊÑ²½µå¤òº¸ÍãÀÊ¤ËÊü¤ê¹þ¤ó¤À¡£¤ä¤äÂÎÀª¤òÊø¤µ¤ì¡¢ºÇ¸å¤Ïº¸¼ê°ìËÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¥¤¥ó¤Ë½½Ê¬¤ÊÈôµ÷Î¥¤À¤Ã¤¿¡£Á°Æü¤Î¥ê¥×¥ì¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê°ìÈ¯¤Ï¡¢º£µ¨£±£´¹æ¡£¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÈ×¤ËÎÌ»ºÂÖÀª¤ËÆþ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¼çË¤¤Ï¡Öº£Æü¤âÂÇ¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È´î¤ó¤À