ËÌ³¤Æ»·Ù¤Ï20Æü¡¢ËÌ³¤Æ»¤à¤«¤ïÄ®¤ÎÃÏÃæ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿°äÂÎ¤Î¿È¸µ¤¬¡¢8·î¤«¤éÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿»¥ËÚ»ÔË­Ê¿¶è¤ÎÃËÀ­¡Ê55¡Ë¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£