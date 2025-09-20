¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 6¡¼3 ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ê9·î19Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«¤È¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬¥Ù¥ó¥Á¤ÇÊú¤­¹ç¤¦´¶Æ°¸÷·Ê¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤òÉé¤±Åê¼ê¤Ë¤µ¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¨¡¨¡¡£¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤ò´¶¤¸¤ë°ìÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢Âè3ÂÇÀÊ¤ÇµÕÅ¾3¥é¥ó¡£¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤Ï¤³¤ÎÆü¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óËÜµòºÇ½ªÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤È´¶Æ°¤Î¥Ï¥°¤ò¤«¤ï¤¹¥·¡¼¥ó¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£