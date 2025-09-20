Åìµþ¡¦Ê¸µþ¶è¤Î¹©»ö¸½¾ì¤Çºî¶ÈÃæ¤Î¥¯¥ì¡¼¥ó¼Ö¤¬ÅÝ¤ì¡¢°ì»þ¡¢¼þÊÕ¤ÎÌó1300¸®¤¬ÄäÅÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£20Æü¸áÁ°8»þ¤¹¤®¡¢Ê¸µþ¶è¾®ÀÐÀî¤Î¥Ó¥ë¤Î²òÂÎ¹©»ö¸½¾ì¤Ç¡¢¥¯¥ì¡¼¥ó¤¬ÎÙ¤Î·úÊª¤Î²°¾å¤ËÅÝ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½Åµ¡¤ò¤Ä¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¯¥ì¡¼¥ó¤Î¥¢¡¼¥àÉôÊ¬¤¬ÎÙ¤Î²È¤Î²°¾å¤Ë¾×ÆÍ¤·ÊÉ¤Ê¤É¤¬²õ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¼þÊÕ¤Ç¤Ï°ì»þºÇÂçÌó1300¸®¤¬ÄäÅÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£È¬É´²°¤ÎÅ¹°÷¡§¥Ð¡¼¥ó¤Ã¤Æ¡£