£±£´Æü¡¢»¶ÊâÃæ¤Î¥¿¥¤¥·¥ã¥ó¡£¡ÊÀ®ÅÔ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡¿£Ð£á£î£ä£á£³£¶£µÄó¶¡¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒÀ®ÅÔ9·î20Æü¡ÛÃæ¹ñ»ÍÀî¾Ê¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥ÀÊÝ¸î¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼²éÎµ¿À¼ùÄÚ´ðÃÏ¤Ç14Æü¡¢¥Ñ¥ó¥À¤Î¡ÖÂÙ»³¡Ê¥¿¥¤¥·¥ã¥ó¡Ë¡×¤¬»¶Êâ¤¹¤ë»Ñ¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡£¥¿¥¤¥·¥ã¥ó¤Ï2005Ç¯7·î9Æü¤ËÊÆ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç»ó¤Î¡ÖÈþ¹á¡Ê¥á¥¤¥·¥ã¥ó¡Ë¡×¤ÈÍº¤Î¡ÖÅºÅº¡Ê¥Æ¥£¥¨¥ó¥Æ¥£¥¨¥ó¡Ë¡×¤È¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢10Ç¯¤ËÃæ¹ñ¤ËÊÖ´Ô¤µ¤ì¤¿¡£