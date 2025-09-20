¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° µð¿Í 3-1 ¹­Åç¡Ê20Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¤¬ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤È¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¤â¤¹¤°¤µ¤Þ¾¡¤Á±Û¤·¡¢¹­Åç¤Ë2Ï¢¾¡¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï2²ó¡£ÂÐ¤¹¤ë¹­Åç¤ÎÀèÈ¯¡¦¿¹æÆÊ¿Åê¼ê¤òÁ°¤Ë¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤¬2»î¹çÏ¢Â³¤Î¥½¥íHR¤òÊü¤ÁÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤¹¡£4²ó¤Ë¤ÏÀèÈ¯¡¦²£Àî³®Åê¼ê¤¬ÃæÂ¼¾©À®Áª¼ê¤Î°ìÈ¯¤òÍá¤ÓÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¤â¡¢¤¹¤°¤µ¤Þµð¿ÍÂÇÀþ¤¬È¿·â¡£Ï¢ÂÇ¤Ê¤É¤Ç2¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤ÇÂÇÀÊ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¥ê¥Á