£µ»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¹õÀ±¤À¡£¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤Ï£¹·î20Æü¡¢J£²Âè30Àá¤ÇÆ£»ÞMYFC¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¡£14Ê¬¤ËÀèÀ©¤òµö¤·¡¢25Ê¬¤Ë¥°¥¹¥¿¥Ü¡¦¥·¥ë¥Ð¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤¬¡¢50Ê¬¤Ë¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤éÈïÃÆ¡£¤½¤Î¸å¤ÎÌÔ¹¶¤â¼Â¤é¤º¡¢£±¡Ý£²¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£»î¹ç¸å¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ï¥Ã¥Á¥ó¥½¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈó¾ï¤Ë²ù¤·¤¤ÇÔÀï¡×¤È¿°¤ò³ú¤ß¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¡£¡Ö¹¶¼éÎ¾Êý¤Ë¤ª