¾¯½÷Ì¡²è»ï¡Ö¥Ù¥Ä¥³¥ß¡×¤ÎÁÏ´©55¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿ÆÃÊÌ´ë²èÅ¸¡Ö¥Ù¥Ä¥³¥ß55th ANNIV. BEYOND THE PAGE ¹¥¤­¡¢¤Î¤Ä¤Å¤­¡£¡×¤¬¡¢10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Þ¤Ç¡¢LUMINE 0 ¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¿·½ÉÅ¹5³¬¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØBASARA¡Ù¡Ê⽥Â¼Í³Èþ¡Ë¡¢¡ØËÍÅù¤¬¤¤¤¿¡Ù¡Ê⼩ÈªÍ§µª¡Ë¤Ê¤É¤ÎÌ¾ºî¡¦ÏÃÂêºî¥Ù¥Ä¥³¥ß¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ø¥Ý¡¼¤Î⼀Â²¡Ù¡ÊÇëÈøË¾ÅÔ¡Ë¡¢¡ØBANANA FISH¡Ù¡ÊµÈ⽥½©⽣¡Ë¡¢¡Ø⾵¸÷¤ë¡Ù¡ÊÅÏÊÕ