¡ÚÆ°²è¡Û¾¾»³¹°Ê¿µ³¼ê¡õ¥¸¥ç¥Ð¥ó¥Ë ¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ø¡Ãhttps://youtu.be/r-C0YfqhkXg ÆüÍË½Å¾Þ¤Î"µÆ²Ö¾Þ¥È¥é¥¤¥¢¥ë"£ÇII¡Ö¿À¸Í¿·Ê¹ÇÕ¡×¤ÎÃíÌÜÇÏ¤ò¼èºà¡ª Âè73²ó ¿À¸Í¿·Ê¹ÇÕ¡ÊGIII¡ËÏÈ½ç 2025Ç¯9·î21Æü¡ÊÆüÍË¡Ë 4²óºå¿À7Æü È¯Áö»þ¹ï¡§15»þ30Ê¬ ÏÈ½ç ÇÏÌ¾¡ÊÀ­Îð µ³¼êÌ¾¡Ë 1-1 ¥é¥¤¥È¥È¥é¥Ã¥¯¡Ê²´3 ÏÂÅÄÎµÆó¡Ë 2-2 ¥¸¥ç¥Ð¥ó¥Ë¡Ê²´3 ¾¾»³¹°Ê¿¡Ë 3-3 ¥¢¥ë¥Þ¥Ç¥ª¥í¡Ê²´3 ÉðË­¡Ë 4-4 ¥¸¥ç¥¤¥Üー¥¤¡Ê²´3 Æ£²¬Í¤²ð¡Ë 5-5 ¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤