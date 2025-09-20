[¸Î¾ã¼Ô¾ðÊó]¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ï20Æü¡¢GK¾¾¸¶½¤Ê¿¤¬°ñ¾ë¸©Æâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿·ë²Ì¡¢±¦º¿¹ü¹üÀÞ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Á´¼£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾¾¸¶¤Ï18Æü¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÇÉé½ý¡£º£µ¨¤³¤³¤Þ¤ÇJ2¥ê¡¼¥°Àï7»î¹ç¡¢¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×1»î¹ç¡¢Å·¹ÄÇÕ1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£