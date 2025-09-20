¼ã¼ê±é²Î²Î¼ê¤ÎÃ¤Ì¦¤æ¤¦¤È¡Ê27¡Ë¤¬½é¤á¤Æ¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¡Ö½©¤À¡ª¾Ð¤¤¤À¡ª¾¾ÃÝ¿·´î·à¶å·î¸ø±é¡×¤¬20Æü¡¢Âçºå¾¾ÃÝºÂ¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£Ì¾ºî¡Ö¶ò·»¶òÄï¡×¤Ç¤Ï¡¢Êª¸ì¤¬Æ°¤¯¤­¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¤ÊÀÄÇ¯Ìò¤ò¡¢¡Ö²ïäÆ¤äÊáÊªÄ¢¡×¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ã¤È¤Ü¤±¤¿ÅÂ¤ÈÅðÂ±¤Î2Ìò¤òÇ®±é¡£·àÃÄ¤ÎÆ£»³Àð¼£Ïº¡Ê38¡Ë¤ÈÁ¾²æÇ¶²ÈÅíÂÀÏº¡Ê39¡Ë¤¬±é¤¸¤ë²ïäÆ²°¥³¥ó¥Ó¤ÈÅÂ¤¬·«¤ê¹­¤²¤ë¤«¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤²ñÏÃ¤¬µÒÀÊ¤ÎÇú¾Ð¤òÍ¶¤¤¡¢ÅðÂ±Ìò¤Ç¤ÏÌµ¸À¤â¥­¥ê¥ê¤È¤·¤¿É½¾ð¤ÇÎ©¤Á