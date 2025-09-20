¡Ú¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¶¦Æ±¡Û¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥ÈÊÝ¸î°Ñ°÷²ñ¡ÊCPJ¡Ë¤Ï19Æü¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤¬10Æü¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¥¤¥¨¥á¥ó¹¶·â¤Ç¡¢¥¤¥¨¥á¥ó¿Íµ­¼Ô¤é31¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¹¶·â¤Ç²áµî2ÈÖÌÜ¤Ë¿¼¹ï¤ÊÈï³²¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£