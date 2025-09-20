¡Ø¤¦¤Á¤Î»Ò¤òÇÛ¿®¤·¤Ê¤¤¤Ç¡ªÂ©»Ò¤òÆ°²è¤Ç»¯¤¹¥Þ¥ÞÍ§¡Ù¡ÊÊË³¤¼«Í³¡§Ì¡²è¡¢¥ê¥¢¥³¥ß¡§¸¶ºî/KADOKAWA¡ËÂè1²ó¡ÚÁ´8²ó¡Û¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à¥±¥¤¥³¤ÎÂ©»Ò¡¦¥æ¥­¥È¤Ï¾®³Ø4Ç¯À¸¡£¾®³ØÀ¸¤Ê¤¬¤éÍ§Ã£¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¥¹¥Þ¥Û¤ò»ý¤Á¤¿¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¡£Î¾¿Æ¤ÏÁêÃÌ¤·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«·è¤Þ¤ê»ö¤òºî¤Ã¤ÆÂ©»Ò¤Ë¤â·ÈÂÓ¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢Â©»Ò¤ÎÆ±µéÀ¸¤Î¿Æ¡¦¤Á¤¢¤­¤Ï·è¤Þ¤ê»ö¤Ê¤É¤ª¹½¤¤¤Ê¤·¤ËÂ©»Ò¤ÎÆ±µéÀ¸¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤ÆºÆÀ¸¿ô¤ò²Ô¤°Æü¡¹¡£²æËý¤Î¸Â³¦¤ËÃ£