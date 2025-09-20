21日放送予定のABCテレビ・テレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（日曜、後0・55）は、KBC九州朝日放送の長岡大雅アナウンサーと元テレビ宮崎の武田華奈アナウンサー夫婦が登場。福岡と宮崎を代表する人気アナ同士のテレビ局の垣根を越えた結婚劇にはどのようなドラマがあったのか。放送を前にこのほど、番組内容の続報が公開された。 【写真】妻は“推し”だった美人アナさすが元テレビ宮崎のエース！