20Æü¤ÎÃæ»³11R¡¢¥¤¥µ¡¦¥Ó¥ó¡¦¥µ¥ë¥Þ¥ó¡¦¥¢¥ë¥«¥ê¥Õ¥¡ÅÂ²¼¸æÍè¾ìµ­Ç°¡Ê¥À¡¼¥È1800¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ï¡¢1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥à¥ë¥½¡¼¡Ê²´4¡áÃÓ¹¾¡¢Éã¥ì¥¤¥Ç¥ª¥í¡Ë¤¬2ÈÖ¼ê¤«¤é²¡¤·ÀÚ¤Ã¤ÆV¡£¥ª¡¼¥×¥ó½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£Á°Áö¤ËÂ³¤­¼ê¹Ë¤ò°®¤Ã¤¿¥ë¥á¡¼¥ë¤Ï¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤À¤Ã¤¿¡£ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤Ë¾è¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë¤¤¤¤´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¡¤Ä¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£½Å¾Þ¤Ç¤â¤ä¤ì¤½¤¦¡×¤ÈÁêËÀ¤ò·ã¾Þ¡£ÃÓ¹¾»Õ¤Ï¡Ö´°àú¤À¤Ã¤¿¤Í¡£ÄÞ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤À¤¬½Å¾Þ¤Ë»È¤¤