¡þMLB ¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º 4-0 ¥¢¥¹¥È¥í¥º(ÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡¢¥À¥¤¥­¥ó¡¦¥Ñ¡¼¥¯)¥¢¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¤Ç·ã¤·¤¤¼ó°ÌÁè¤¤¤ò·«¤ê¹­¤²¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤È¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Î3Ï¢Àï½éÀï¤Ï¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤¬¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ï¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤¬²ÃÆþ¤·¥ë¡¼¥­¡¼¥¤¥ä¡¼¤Ç¤¤¤­¤Ê¤êMVP¤Ëµ±¤¤¤¿2001Ç¯°ÊÍè¡¢ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤«¤é23¥·¡¼¥º¥ó±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·º£µ¨¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥È¥Ã¥×¤Î56ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥ë¡¦¥í¡¼¥ê¡¼Áª¼ê¤Î³èÌö¤Ê¤É¤Ç¡¢¥¢¥¹¥È¥í¥º¤È¼ó°ÌÁè¤¤¤ò