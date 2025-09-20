¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎëÌÚÆà¡¹¡Ê37¡Ë¤¬20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»£±Æ¤Ç¥®¥ã¥ë¤ËÊÑ¿È¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤Ë2»þ´Ö¤«¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Öº£Æü¤Î»£±Æ¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È½ñ¤­»Ï¤á¤¿ÎëÌÚ¡£¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¤Î¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö¥®¥ã¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ö¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯»þ´Ö2»þ´Ö¡£È±·¿¤Ï¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¤Ë¤·¤¿¤è¡¼¡×¤ÈÊÖ¿®¤Ë2»þ´Ö¤«¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥®¥ã¥ë¤ÏÂçÊÑ¤À¡¼¡ª»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡ª¡×¤È¥®¥ã¥ë