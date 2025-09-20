¡ÚÆ°²è¡ÛJRA¶¥ÇÏ³Ø¹»¤òË¬Ìä¤·¤¿¤¾¡ª¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ãhttps://youtu.be/1FAGuoDiX64 ÀéÍÕ¸©Çò°æ»Ô¡Ö£Ê£Ò£Á¶¥ÇÏ³Ø¹»¤òË¬Ìä¤·¤¿¤¾¡ª¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£ ¾¡±ºÀµ¼ù¸µµ³¼ê¤È¥­¥ã¥×¥Æ¥óÅÏÊÕ¤¬À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Î£±Æü¤ËÌ©Ãå¡ª¥¹¥¿ーµ³¼ê¤òÌ´¸«¤Æ´èÄ¥¤ë»Ñ¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÁÇ´é¤Þ¤Ç"À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Îº£"¤ò¤¼¤Ò¡¢¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¤µ¤é¤ËÉð»ÎÂôÍ§¼£¶µ´±¤âÅÐ¾ì¤·¡¢±Êµ×ÊÝÂ¸ÈÇ¡¦¤ªÊõ±ÇÁü¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£ ¥¯¥í¥Õ¥Í¤ò¥À&#125