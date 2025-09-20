DeNA¤Ë¿·²ÃÆþ¤·¤¿Æ£Ï²¿¸ÂÀÏºÅê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬20Æü¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡Ê²£¿Ü²ì¡Ë¤Ë²ÃÆþ¸å½é¤á¤Æµß±ç¤ÇÅÐÈÄ¡£1¡½2¤Î7²ó¤Ë2ÈÖ¼ê¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢2¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢14µå¤Ç½ª¤¨¤ë¡Ö´°Á´»Å¾å¤²¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ºÇÂ®¤Ï157¥­¥í¤Ç¡¢7²ó¤Ï1»à¤«¤éÏÂÅÄ¤ËÆóÎÝÆâÌî°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Â³¤¯¹âÌî¤ò»°¥´¥íÊ»»¦ÂÇ¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£8²ó¤ÏÉÙ»³¡¢¾¾ÀÐ¡¢³ÑÃæ¤òÁ´¤ÆÆâÌî¥´¥í¤ËÉõ¤¸¤¿¡£±¦ÏÓ¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤ÎÊý¿Ë¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë