¢¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°ÆüËÜ¥Ï¥à¡½¥í¥Ã¥Æ¡Ê£²£°Æü¡¦¥¨¥¹¥³¥ó¡ËÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¡Ö£·ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿ÀÐ°æ°ìÀ®ÆâÌî¼ê¤¬¡¢£²²óÌµ»à°ìÎÝ¤ÎÂè£±ÂÇÀÊ¤Ç¡¢¸µ¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Çº£µ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿ÃæÆü¡¦ÃæÅÄæÆ¤ÎÅÐ¾ì¶Ê¡¢¥Ó¡¼¥°¥ë¥¯¥ë¡¼¤Î¡Ö£Í£ù£È£Å£Ò£Ï¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡£¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤Ë¡¢¾ìÆâ¤«¤é¤Ï¤É¤è¤á¤­¤È´¿À¼¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¥«¥¦¥ó¥È£±¡½£²¤«¤é¥µ¥â¥ó¥º¤Î¹â¤áÄ¾µå¤òÂª¤¨¡¢º¸Á°ÂÇ¤òÊü¤Á¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¹­¤²¤¿¡£