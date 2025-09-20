¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í¡½¹­Åç¡Ê£²£°Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¡¦ÅÄÃæ±ÍÅÍÅê¼ê¤¬£²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£¶²ó¤«¤é£²ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¡£ÂÇ¼Ô£³¿Í¤ò£±£²µå¤ÇÉõ¤¸¤ë¹¥¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ò¸«¤»¤¿¡£ÂåÂÇ¡¦½©»³¤òº¸Èô¡¢ÃæÂ¼¾©¤ò»°¥´¥í¡¢¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤òÍ·¥´¥í¡£°ÜÀÒ£±Ç¯ÌÜ¤Ç£¶£°ÅÐÈÄ¤Ë¤¢¤È£±¤ÈÇ÷¤ë£µ£¹»î¹çÌÜ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢ÂçÀª¤Ë¼¡¤°¥Á¡¼¥à£²°Ì¤Î£³£µ¥Û¡¼¥ë¥ÉÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£