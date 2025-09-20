¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºå¿À¡½DeNA¡Ê2025Ç¯9·î20Æü¹Ã»Ò±à¡Ëºå¿ÀÀèÈ¯¤Î¹â¶¶ÍÚ¿ÍÅê¼ê¡Ê29¡Ë¤Ï4²ó2/3¤ò5°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤ê¡¢º£µ¨4¾¡ÌÜ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½é²ó¤Ï3¼ÔËÞÂà¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤È¡¢3²ó¤Þ¤Ç¤Ï½çÄ´¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢4²ó¤ÏÀèÆ¬¤Î·¬¸¶¤Ë±¦Á°ÂÇ¤òµö¤·¡¢ÅðÎÝ¤â·è¤á¤é¤ì¤Æ2»àÆóÎÝ¡£¥Ô¥ó¥Á¤Î¾ìÌÌ¤Ç»³ËÜ¤ËÄã¤á¤ÎÊÑ²½µå¤òº¸Á°¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¤·¤¿¡£5²ó2»àÆóÎÝ¤«¤é¤Ï¡¢²ÜÌ¾¤ËÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ¤µ¤é¤Ë1ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¤â2