¢¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê£²£°Æü¡¦¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦À¾ÀîÎ¶ÇÏ³°Ìî¼ê¤¬Éé½ý¸òÂå¤·¤¿¡££µ²ó£²»à¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¡¢±¦²¼»è¤Ë¼«ÂÇµå¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¤¿¤á¡£»Íµå¤òÁª¤ó¤À¤¬¡¢£µ²óÎ¢¤Î¼éÈ÷¤«¤éÇþÃ«¤È¸òÂå¤·¤¿¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¥¢¥¤¥·¥ó¥°¤Ê¤É¤Ç½èÃÖ¤·¡¢·Ð²á¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¡£À¾Àî¤Ï»î¹çÁ°¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ÎÂÇÎ¨£³³ä£±Ê¬£²ÎÒ¤òµ­Ï¿¡£²¾¤ËÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢£Ã£ÓÁè¤¤¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄËº¨¤À¡£