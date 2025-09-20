Âè3Æü¡¢ÄÌ»»16¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿ÂçÄÐÃÒ½Õ¡á»¥ËÚGCÎØ¸üANA¥ª¡¼¥×¥óÂè3Æü¡Ê20Æü¡¦ËÌ³¤Æ»»¥ËÚGCÎØ¸ü¡á7066¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë¥Ä¥¢¡¼3¾¡¤ÎÂçÄÐÃÒ½Õ¤¬¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î6¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ç66¤È¿­¤Ð¤·¡¢ÄÌ»»16¥¢¥ó¥À¡¼¤Î200¤Ç2°Ì¤«¤é¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£Á°Æü¥È¥Ã¥×¤Î¶âÃ«Âó¼Â¤Ï69¤Ç²ó¤ê¡¢2ÂÇº¹¤Î2°Ì¤Ë¸åÂà¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë1ÂÇº¹¤Î3°Ì¤Ë67¤À¤Ã¤¿ÀÐÀîÎË¤È¡¢64¤ò½Ð¤·¤¿Á×±Ê´Á¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£°ð¿¹Í¤µ®¤ÏÄÌ»»12¥¢¥ó¥À¡¼¤Î5°Ì¡¢ÀæÀîÂÙ²Ì¤Ï11¥¢¥ó¥À