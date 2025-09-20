¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºå¿À¡½DeNA¡Ê2025Ç¯9·î20Æü¹Ã»Ò±à¡Ë2»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿ºå¿À¡¦ÇßÌîÎ´ÂÀÏºÊá¼ê¡Ê34¡Ë¤¬4²ó¤ÎÅû¹á¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¥Á¥Ã¥×¤ò±¦¼ê¿Æ»ØÉÕ¶á¤Ë¼õ¤±¡¢¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á°ì»þ»î¹ç¤¬ÃæÃÇ¤·¤¿¡£¹â¶¶¤È¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿ÇßÌî¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¡¢ºå¿À¥Ù¥ó¥Á¤â¤Ò¤ä¤ê¤È¤·¤¿¤¬¡¢¼êÅö¤Æ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÉüµ¢¡£¹Ã»Ò±à¤â·ãÎå¤ÎÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£