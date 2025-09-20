¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê20Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾åÂôÄ¾Ç·Åê¼ê¤¬ÄËº¨¤ÎµÕÅ¾3¥é¥ó¤òµö¤·¤¿¡£½é²ó¤Ë2ÅÀ¤Î±ç¸î¤ò¤â¤é¤Ã¤¿±¦ÏÓ¤Ï4²ó¡¢2ËÜ¤Î°ÂÂÇ¤Ç1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤¦¡£¼ã·î·òÌð¤ËÄã¤á¤Î¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤ò±¦Ãæ´Ö¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤Ø¤È±¿¤Ð¤ì¤ë6¹æ3¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç5Ï¢¾¡Ãæ¤È¹¥Ä´¤Î¾åÂô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢21¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ö¤ê¤Î¼ºÅÀ¡£ÄÌ»»23¾¡¤ÈÁêÀ­¤Î¤¤¤¤¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Áê¼ê¤Ë¼êÄË¤¤°ìÂÇ¤òµö¤·¤¿¡£