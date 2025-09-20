º£½µ¤Ï¡Ö¥Û¡¼¥¯¥¹¥Þ¥¸¥«¥ë¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¡×¡ÊÀÇ¹þ¤ß2,900±ß¡Ë¤ò3¿Í¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î±þ±ç¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÄêÈÖ¥°¥Ã¥º¢öµå¾ì¤Î²»¶Á¤ËÏ¢Æ°¤·¤Æ¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤¬¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Æ°¤Ç¸÷¤ê¤Þ¤¹¡Ê¥Ü¥¿¥óÅÀÅô»þ¡Ë¡£µå¾ì¤Ç¤â¡¢¤ª¤¦¤Á¤Ç¤â¡ÊTV¤Ê¤ÉÇÞÂÎÄÌ¤¸¤Æ¡Ë¥Û¡¼¥¯¥¹±þ±ç¤ò³Ú¤·¤á¤ë¿·¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡ª¡Ê14¿§È¯¸÷¡Ë±þÊç¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯±þÊç¤ÎÄùÀÚ¤Ï9·î26Æü¤ÎÀµ¸á¤Ç¤¹¡£±þÊç¤Ï¤ª°ì¿Í¤µ¤Þ°ì²ó¤Þ¤Ç¡£Æó²óÌÜ°Ê¹ß¤Î±þÊç¤ÏÌµ¸ú¤È¤Ê¤ê