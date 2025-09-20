【その他の画像・動画等を元記事で観る】 主演・芳根京子と共演の高橋海人（King & Prince/「高」は、はしごだかが正式表記）が、高校一年の時に心と体が入れ替わったまま15年間の人生を歩む男女を演じる映画『君の顔では泣けない』。その二人の時の流れを捉えた場面写真が解禁となった。 ■物語の鍵となる「第三土曜日」「いつもの喫茶店で」過ごす二人の姿… 高校１年生の坂平陸と水村まなみは、プールに一緒に落ち