¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í¡½¹­Åç¡Ê£²£°Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëº£µ¨£²¾¡ÌÜ¤òÌÜ»Ø¤·ÀèÈ¯¤Î²£Àî³®Åê¼ê¤Ï£³²ó¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡££²²ó¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤Î£²ÀïÏ¢È¯£±£´¹æ¥½¥í¤Î¸å²¡¤·¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢£´²óÀèÆ¬¤ÎÃæÂ¼¾©¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÂª¤¨¤é¤ìº¸ÍãÀÊ¤Ø¤Î£¸¹æ¥½¥í¤òÍá¤Ó¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â£´²ó¤ËËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¤«¤é¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÆâÌî¼ê¤Î²¡¤·½Ð¤·»àµå¡¢±ºÅÄ½ÓÊå³°Ìî¼ê¤ÎÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤Ç£²ÅÀ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¤È¡¢£µ²ó¤Þ¤Ç£·£µµå¤òÅê¤²£±¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´