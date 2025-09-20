¡Ú¿·²Ú¼Ò¥¦¥ë¥à¥Á9·î20Æü¡ÛÃæ¹ñ¿·áÅ¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶è¤ÏÀ®Î©70¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¶èÅÔ¤Î¥¦¥ë¥à¥Á»ÔÁ´ÂÎ¤¬²Ú¤ä¤«¤ËÁõ¾þ¤µ¤ì¤¿¡£³Æ¶è¤ä¸©¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¼ñ¸þ¤ò¶Å¤é¤·¤Æ¡¢´ú¤ä²«¶â¿§¤Î²Ö¡¢Î©ÂÎ¥ª¥Ö¥¸¥§¤Ê¤É¤òÀßÃÖ¤·¡¢³¹Á´ÂÎ¤¬¤ª½Ë¤¤¥à¡¼¥É¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·Ê´Ñ¤Ï¡Ö70¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ç70Ç¯¤ÎÀ®²Ì¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢³ÆÌ±Â²¤Î¿Í¡¹¤¬¿·áÅ¤ÎÈË±É¤ÈÈ¯Å¸¤Ë´ó¤»¤ë´ê¤¤¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êµ­¼Ô/Çò»Ö¶¯¡Ë