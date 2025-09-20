日本代表DF伊藤洋輝が所属するドイツ1部バイエルン・ミュンヘンとキットサプライヤーのadidasは15日、地元ミュンヘンのビール祭り「オクトーバーフェスト」を祝う限定ユニフォームを発表した。Bayern München 2025-26 adidas “Oktoberfest”バイエルン・ミュンヘン 2025-26 adidas オクトーバーフェスト ユニフォーム世界最大のビール祭りを祝う今年のオクトーバーフェスト・ユニフォームは、ベージュに近いオフホワイトを基