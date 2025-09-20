１９日、ブックフェアでお目当ての書籍を探す来場者。（武漢＝新華社記者／杜子璇）【新華社武漢9月20日】中国湖北省の武漢国際コンベンション・エキシビションセンターで19日、「書香長江」読書週間・武漢ブックフェアが開幕した。「2025長江文化芸術シーズン」の活動の一環で、同省の出版業界における改革と発展の成果を総合的に紹介している。１９日、ブックフェアでお目当ての書籍を探す来場者。（武漢＝新華社記者／