¢¡Î¦¾åÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê20Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë½÷»Ò20¥­¥í¶¥Êâ¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎÌø°æ°½²»¡ÊËÌ¶å½£»Ô½Ð¿È¡Ë¤Ï1»þ´Ö35Ê¬44ÉÃ¤Ç37°Ì¤È¶ì¤·¤¤¥ì¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£9·î¾å½Ü¤ÎÎý½¬¤Ç±¦É¨¤òÄË¤á¤¿¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¡¢Êâ¤­È´¤¯¤Î¤¬Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£ÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤¿21ºÐ¤Ï¡Ö¼¡¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤Ç¤Ï¤³¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤È¡¢2Âç²ñÏ¢Â³2ÅÙÌÜ¤ÎÂçÉñÂæ¤òÎÈ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£