¿ù±ºÂÀÍÛ¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¡¢FM AICHI¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSBIÂ»ÊÝ presents TOKYO ¤³¤É¤â TIMES¡×¡ÊËè½µÅÚÍË14:55¡Á15:00¡Ë¡£¡È¥Ñ¥Ñ¡¦¥Þ¥Þ¤È¥­¥Ã¥º¤Î²ñÏÃ¤Î²Í¤±¶¶¤Ë¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ÊÝ°é±à¤äÍÄÃÕ±à¡¢³Ø¹»¤ÇÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Æüº¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢ÏÃÂê¤Î»Ò¤É¤â¸þ¤±´á¶ñ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥­¥Ã¥º¤Þ¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Ë´Ø¤¹¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î