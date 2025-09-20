¡ÖÂæÉ÷19¹æ¡×¤Ï¤É¤³¤Ø¤¤¤¯¡© ¶¯¤¤ÂæÉ÷19¹æ¤Ï¡¢¤­¤ç¤¦¡Ê£²£°Æü¡ËÀµ¸á¸½ºß¡¢ÆîÄ»Åç¶á³¤¤ò£±»þ´Ö¤Ë¤ª¤è¤½£²£°¥­¥í¤ÎÂ®¤µ¤ÇÀ¾¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡ÚÂæÉ÷¾ðÊó¡Ûº£¸å¤Î¿ÊÏ©¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡¿¸þ¤³¤¦16Æü´Ö¤ÎÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÅ·µ¤¤ò¸«¤ë Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï£¹£·£µ¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï£´£°¥áー¥È¥ë¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï£µ£µ¥áー¥È¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ º£¸å¤Î¿ÊÏ©Í½ÁÛ¤Ï¡Ú²èÁü①¡Û¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£ ¡ÖÂæÉ÷19¹æ¡×º£¸å¤Î¿ÊÏ©¤Ï¡©