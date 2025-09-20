¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¤Ï19Æü¡¢¥°¥é¥Ê¥À¤Ë½êÂ°¤¹¤ëGK¥ë¥«¡¦¥¸¥À¥ó¤¬Æ±¹ñÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤òÁªÂò¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÅÁÀâÅªMF¥¸¥Í¥Ç¥£¡¼¥Ì¡¦¥¸¥À¥ó»á¤Î¼¡ÃË¤Ï¡¢U¡Ý16¤«¤éU¡Ý20¤Þ¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤Î¥¢¥ó¥À¡¼À¤Âå¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢AÂåÉ½¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼Îò¤Ï¤Ê¤¤¡£Éã¿Æ¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢¤Ø¤ÎÂåÉ½ÊÑ¹¹¤¬¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊFIFA¡Ë¤è¤ê¾µÇ§¤µ¤ì¡¢10·î¤ÎFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¥¢¥Õ¥ê¥«Í½Áª¤ÇAÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡£¥¢¥ë