Photo: ¥·¥é¥¯¥Þ ROOMIE 2024Ç¯6·î5Æü·ÇºÜ¤Îµ­»ö¤è¤êÅ¾ºÜ °ú¤Ã±Û¤·¤ò¤·¤Æ2³¬·ú¤Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢²È¤äÉô²°¤ÎÃæ¤Ç¥â¥Î¤ò»ý¤Á±¿¤Ö¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÁ°¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Çµ¤¤Å¤­¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥â¥Î¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¹Ô¤­Íè¤¹¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤º¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥È¥ì¥¤¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥³¥ì¤¬ÁÛÁü°Ê¾å¤ËÊØÍø¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥·