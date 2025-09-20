Microsoft¤¬2025Ç¯10·î¤«¤é¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÎXbox Series S¤ª¤è¤ÓXbox Series X¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤òÃÍ¾å¤²¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Xbox Series X¤Ï50¥É¥ë(Ìó7400±ß)¡¢Xbox Series S¤Ï20¥É¥ë(Ìó3000±ß)ÃÍ¾å¤²¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£U.S. console pricing updates announced September 19, 2025 | Xbox Supporthttps://support.xbox.com/en-US/help/hardware-network/console/may-2025-pricing-updatesMicrosoft is raising prices on Xbox consoles in the US