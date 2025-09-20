¼Â¶ÈÃÄ¥é¥°¥Ó¡¼ÁðÁÏ´ü¤ËÁÏÉô¤µ¤ì¤¿JR¥é¥°¥Ó¡¼¤Î100¼þÇ¯µ­Ç°¹Ô»ö¤¬¡¢9·î19Æü¤ËÄ¹Ìî¡¦¿ûÊ¿¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£JR¥°¥ë¡¼¥×¤Î22¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤·¤¿JR¥é¥°¥Ó¡¼Á´¹ñÂç²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Û¤«¡¢µ­Ç°¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤ÏÆüËÜ¥é¥°¥Ó¡¼¶¨²ñ¤ÎÅÚÅÄ²í¿Í²ñÄ¹¡¢Ä¹Ìî¸©¾åÅÄ»Ô¤ÎÅÚ²°ÍÛ°ì»ÔÄ¹¤é¤¬ÍèÉÐ¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£JR¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¤Ï¡¢JRÅìÆüËÜ¤Î¿¼ß·Í´Æó²ñÄ¹¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¤Î½ÕÌ¾¹¬°ìÉû¼ÒÄ¹¤é¤Î´´Éô¤¬½ÐÀÊ¡£Ìó300¿Í¤¬»²²Ã¤·¤ÆÀ¹Âç¤Ë100Ç¯¤ÎÅÁÅý¤ò½Ë¤Ã¤¿¡£1925Ç¯¡ÊÂçÀµ14