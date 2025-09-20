¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Ê¤É¤ËÌ¾ÍÀ¤ò½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤È¤·¤ÆÆüËÜ±ß¤Ç2Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤¿ÁÊ¤¨¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Õ¥í¥ê¥À½£¤ÎºÛÈ½½ê¤Ï19Æü¡¢ÁÊ¾õ¤¬¾éÄ¹¤ÇÉÔÅ¬ÀÚ¤À¤È¤·¤ÆµÑ²¼¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¡Ö¼«¿È¤ËÂÐ¤¹¤ëµõµ¶¤ÇÈðëîÃæ½ýÅª¤ÊÆâÍÆ¤ò³È»¶¤·Â³¤±¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢150²¯¥É¥ë¡¢ÆüËÜ±ß¤ÇÌó2Ãû2000²¯±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥í¥ê¥À½£¤ÎÏ¢Ë®ÃÏºÛ¤Ï19Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×»áÂ¦¤¬